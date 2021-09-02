Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da orman yangını çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda yangın başladı.
Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Muğla
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