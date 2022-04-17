Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 09:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yakaköy Mahallesi mevkiinde orman ve makilik alanda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Dereköy mevkiine kadar ilerledi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de yangın bölgesine araç giriş çıkışlarına kapattı.
Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle, ekiplerin yangına müdahalesi güçlükle sürüyor.
Bölgede yer yer hafif yağmur etkili oluyor.
Etiketler: Orman Yangını Muğla
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