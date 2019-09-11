Türkiye
Muğla'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı11 Eylül 2019 Çarşamba 11:01 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:15
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Şeref Akkaya idaresindeki 48 S 5561 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, Muğla-Fethiye kara yolu Atakent mevkiinde Cumhur Karataş'ın kullandığı 48 EG 985 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan minibüsteki 13 öğrenci ve sürücüler yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fethiye, Dalaman ve Ortaca devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: öğrenci servisi Muğla kaza kamyon