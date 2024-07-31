Muğla'da iki ayrı noktada orman yangını

Ortaca ilçesinin Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Milas'ta makilik ve ormanlık alanda yangın

Milas ilçesi Dörttepe mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar makilik ve ormanlık alanda zarar oluştuğu belirlendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.