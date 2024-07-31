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Türkiye
AA 31.07.2024 12:22

Muğla'da iki ayrı noktada orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda, Milas ilçesinde de makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Milas'taki yangın kontrol altına alınırken, Ortaca yangınına Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadele ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'da iki ayrı noktada orman yangını

Ortaca ilçesinin Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Milas'ta makilik ve ormanlık alanda yangın

Milas ilçesi Dörttepe mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar makilik ve ormanlık alanda zarar oluştuğu belirlendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Muğla Orman Yangını
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