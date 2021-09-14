Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 19:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da bir günde 15 yangın
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da bir günde yıldırım düşmesi sonucu 15 yangın çıktı. Ormanlık alanlardaki yangınlar hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Meteoroloji'nin gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 15 orman yangını çıktı.
Muğla'nın Menteşe, Ula, Yatağan, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerindeki yangınlara helikopter ve arazözlerle müdahale edildi.
Hızlı müdahaleler sayesinde tüm yangınlar büyümeden kontrol altına alındı.
Meteoroloji yetkilileri çarşamba günü de Muğla'da sağanağın etkili olacağını duyurdu.
Sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi.
Etiketler: Muğla Meteoroloji Yangın Orman Yangını
Sıradaki Haber
4 bin yıl öncesine ait aslan çene kemiği bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz