İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki otel ve çeşitli işletmelere gümrük kaçağı parfüm satıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, iki depodan parfümlerin araçlarla satışa çıkarıldığını tespit etti.

Marmaris Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararı ile önceki gün iki depo ve üç iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen dünyaca ünlü çeşitli firmalara ait 30 bin 120 adet parfüm ele geçirildi. Piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan parfümlerden numune alınarak merdiven altı olup olmadığı tespit amacıyla analize gönderildi.

Polis, depo sahibi firari N.K.’yı bulmak için araştırma başlattı. Parfümler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne teslim edildi.