Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar suyu tahliye etmeye çalıştı

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikametinde, su giderlerinin tıkanması nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekipleri, yolu açmak için bölgede çalışma yaptı.

Bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda biriken suyun içerisinde kalırken, bazıları da araçlarını yol kenarına park ederek, suyun tahliye edilmesini bekledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.

Yağıştan etkilenen Cevat Şakir, Neyzen Tevfik, Kale ve Severcan caddelerinde bazı vatandaşlar, tıkanan rögar kapaklarını kendi çabalarıyla açarak yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Çarşı Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. İşletme yetkilileri ve çalışanlar, dükkanlardaki suyu tahliye etmek için çaba gösterdi.

Dere Sokak'ta ise yağış nedeniyle hasar oluşan yolda zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Gece boyunca elektrik kesintileri ve maddi hasarlı trafik kazalarının da yaşandığı ilçede, yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Marmaris'te de sağanak etkili oldu

Öte yandan Marmaris'te akşam saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağmur gece saat 01.30 sıralarında etkisini artırarak sağanağa döndü. Yaklaşık 2,5 saat aralıklarla süren sağanak yağış ilçede hayatı felç etti.

Sağanak nedeniyle göle dönen şehrin ana cadde ve sokaklarında vatandaşlar araçları ile mahsur kaldı. Ketenci Kavşağı ve Atatürk Caddesi de iki derenin taşmasıyla göle döndü. Cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlar su aldı. Kemal Seyfettin Bulvarı, İhsan Mermerci Sokağı, Armutalan Mahallesi, Tepe Mahallesi, Beldibi Mahallesi'nde yaşanan su taşkınları nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve bankayı su bastı.

Marmaris-Muğla Karayolu, Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolu da yağmur nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Yat Limanı'ndaki Azmak Deresi'nde bağlı 3 ile 4,5 metre uzunluğundaki 7 balıkçı teknesi yağmur suyu dolmasıyla battı.

Armutalan ve İçmeler Mahallesi'nde bulunan enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle kesintiler yaşandı. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok iş yerinin alarm sistemleri kısa devre yaptı.

Ekipler seferber oldu

Karayolları, belediye, polis ve itfaiye ekipleri etkisini yitiren sağanağın ardından seferber oldu. Belediye temizlik personeli 3 dozer ile derelerden sel suları ile taşan çamurları temizledi.

Tıkanan rögarlar açılarak su tahliyesi sağlandı. Karayoluna düşen kaya parçaları ve çamur temizlenirken, ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar da kendi imkânlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. İlçe merkezinde bulunan Kapalı Çarşı, sağanak sonrası göle döndü. Çok sayıda dükkanı su basarken, çarşı esnafı, dükkanlara giren suları tahliye etmek için seferber oldu.

Kaynak: AA, DHA