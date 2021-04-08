Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 01:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem saat 00.54'te meydana geldi. Deprem, yerin 7,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 7, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 32.03 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 08.04.2021, 00:54:57 TSİ
Enlem : 36.4430 N
Boylam : 27.1676 E
Derinlik : 7.12 km
Detay : https://t.co/7IVGopmcSo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem AFAD Ege Denizi
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