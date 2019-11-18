Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır."

Kaynak: TRT Haber