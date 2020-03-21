Haber Giriş: Kaynak: AA
TSK'nın ihtiyacı olan maske imalatı hızla devam ediyor
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığına bağlı dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatının hızla devam ettiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TSK'nın ihtiyacı olan maske imalatının devam ettiği belirtildi. Ayrıca, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına da destek verileceği vurgulandı.
Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE’de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde @saglikbakanligi ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/XeFxj01TRQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2020
Etiketler: tsk msb maske imalatı dikimevleriSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 17:51
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