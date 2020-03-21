Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TSK'nın ihtiyacı olan maske imalatının devam ettiği belirtildi. Ayrıca, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına da destek verileceği vurgulandı.

Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE’de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde @saglikbakanligi ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/XeFxj01TRQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2020