"ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda müttefiklik ruhuna uygun davranıldı"27 Ekim 2019 Pazar 21:45 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 21:58
Milli Savunma Bakanlığından, ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda, müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuna uygun davranıldığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "ABD tarafından dün gece İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur. ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır. ABD’nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: TRT Haber