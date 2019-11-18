Türkiye
MSB'den KKTC bayrağının yakıldığı Kıbrıs Rum kesimine kınama18 Kasım 2019 Pazartesi 15:14 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 15:21
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ıncı kuruluş yıl dönümünde, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır."
Kaynak: TRT Haber