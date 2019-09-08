ABD ile ilk ortak kara devriyesi tamamlandı08 Eylül 2019 Pazar 13:00 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 13:15
Milli Savunma Bakanlığından, "Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi" açıklaması yapıldı.
Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgenin tesisi için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesinin tamamlandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi. pic.twitter.com/OgrhjAAcB5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2019
Kaynak: AA