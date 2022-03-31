Olay, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi üzerinde bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Seyitnizam Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, Kapalıçarşı'dan bozdurduğu yaklaşık 60 bin euro değerindeki Türk Lirası ile Yenikapı sahili üstünden çalıştığı döviz bürosuna gidiyordu.

Çarpmanın etkisiyle kuryenin ayağı kırıldı

Kurye, Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde seyrederken arkasından hızla yaklaşan yabancı plakalı otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan yaklaşık 13 bariyeri kırdıktan sonra düşen motosikletin sürücüsünün ayağı kırıldı.

Otomobilden inen kimliği belirsiz üç kişi, yaralı kuryeyi döverek üstünde bulunan parayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı kurye ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.