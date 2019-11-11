Bugün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacak. 11 Kasım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genelgesiyle "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edildi.

Artık her yıl bu günde ülke genelinde milyonlarca fidan dikilecek. "Geleceğe Nefes" adı verilen ilk etkinlik ise eşi görülmemiş bir ağaçlandırma seferberliğine dönüştü.

Bugün, saat 11'i 11 geçe, 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Kampanya 81 ilde, 2023 noktada aynı anda başlayacak. Hedef 3 saat içinde milyonlarca fidanın toprağa kök salması.

İsteyen herkes dikim etkinliğine katılabilecek. Dünyanın en büyük çevre bilinçlendirme kampanyası, bu alanda rekor denemelerine de sahne olacak.

Fidan dikilecek yerler arasında bu yaz yangınla küle dönen Muğla ve İzmir'deki ormanlık alanlar da var. Kampanya kapsamında yurt içi ve dışından fidan sahiplenmek ve bağış yapmak da mümkün. Bu amaçla kurulan "gelecegenefes.com" internet sayfasına rekor ilgi var. Ziyaretçiler saniyede 50 fidan sahipleniyor. Toplam sayı ise 13 milyona ulaştı.

Kaynak: TRT Haber