İstanbul'a gelen Sümeyye Boyacı burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir yarıştı, heyecanlı bir yarıştı. Rakibimin kolu ile dokunması sonucu ikinci oldum. Bu normal ve sıradan bir ikincilik değildi, benim için çok özeldi. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İkinci olmakta gerçekten benim için çok büyük başarıydı. Kendimi geliştirmek için bu sezonda da çalışmaya devam edeceğim."

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı yurda döndü. https://t.co/Mlz0gnalho — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2019

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