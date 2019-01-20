Türkiye'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlattığı ve başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden bir yıl geçti.

Afrin terörden temizlendi, çocukların yüzü güldü. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümü nedeniyle özel bir klip hazırladı.

Klip, harekattan görüntülerle başlıyor. Ardından terör hedeflerinin temizlenmesiyle birlikte gerçekleştirilen faaliyetler yer alıyor.

Mehmetçik, harekat sonrasında da bölge halkına güven verdi. Seyyar aşevleriyle yemekler dağıtıldı. Çocuklar, Türk askerinin verdiği oyuncaklarla sevindi.

Bakanlık, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan silah arkadaşlarını da saygıyla andı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni görevler için daima hazır olduğu mesajını verdi.

Kaynak: TRT Haber