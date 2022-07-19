Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milas'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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