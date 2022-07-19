Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milas'ta orman yangını
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 5 dönük ormanlık alan zarar gördü.
Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
Son Haberler
- 16:55
- 16:54
- 16:51
- 16:48
- 16:42
Sıradaki Haber
Bebeği, 112 görevlisinin talimatlarıyla kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz