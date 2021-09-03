Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milas'ta orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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