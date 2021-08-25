Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Bafa Mahallesi Danişment mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye bir helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Orman Yangını Muğla
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