Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 18:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milas yangını kontrol altında
[Fotoğraf: AA ]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 11 gündür devam eden Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde 11 gündür süren ve büyük hasara neden olan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgede soğutma çalışmalarının başladığını duyurdu.
11 gündür devam eden MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Bekir Pakdemirli Muğla Orman Yangını Son Dakika
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