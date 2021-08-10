Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde 11 gündür süren ve büyük hasara neden olan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgede soğutma çalışmalarının başladığını duyurdu.

11 gündür devam eden MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2021

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