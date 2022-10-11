Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Emrah Yılmaz tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret etti.

İddiaya göre olay maske tartışması yüzünden çıktı. Maske takmayan yolcuya hakaret eden Yılmaz, kendisini uyaran Senanur Damgacı'ya saldırıp ekmek bıçağı ile tehdit etti.

20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırganı evinde yakaladı. Gözaltına alınan 32 yaşındaki şüphelinin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

11 yıl hapis cezası

"Silahla tehdit, "basit yaralamaya teşebbüs, "halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Yargılanan Emrah Yılmaz'a 4 farklı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.