Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir saldırgan, tartıştığı kadına bıçak çekti, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

İddiaya göre olay maske tartışması yüzünden çıktı. Maske takmayan yolcu kendisini uyaran kadına tepki gösterdi.

Ekipler, saldırganı kısa sürede yakaladı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti.

Kadıköy Asayiş şube ekipleri saldırganı kaldığı evde yakaladı.

Saldırganın suç dosyası kabarık çıktı

Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit gibi 20 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Bıçaklı saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Tekvandocuyum ama o sırada çok korktuk"

Bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın 26 yaşındaki Senanur Damgacı yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Annemle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştık. Tekvandocuyum, kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "24 Kasım günü bir erkek şahsın Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verilmiştir" denildi.

Aynı gün kimliği belirlenen zanlı E.Y'nin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, ayrıca şüphelinin olayda kullandığı bıçağın da ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şüpheli bugün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır."