Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 17:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da metro istasyonda beklerken, gelen trenin altına atlayan kadın hafif sıyrıklarla vagonun altından çıktı. Mucize kurtuluş anları kameralara saniye saniye yansıdı.
İstanbul Şişli'de metro bekleyen bir kadın, raylara atlayarak intihara teşebbüs etti.
Tonlarca kiloluk vagonların üzerinden geçmesinin ardından, yürüyerek rayların altından çıkan kadın, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Kadının psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Raylı Sistem
Son Haberler
- 19:27
- 18:49
- 19:10
- 19:06
- 18:17
Sıradaki Haber
Aydın'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz