Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir."