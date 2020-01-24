Meterolojiden Elazığ için don ve soğuk uyarısı
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
[Elazığ'da saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fotoğraf: AA ]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir."
Etiketler: son dakika elazığ'da deprem depremSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:53