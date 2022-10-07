Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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