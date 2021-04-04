Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak,

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile akşam saatlerinde Erzincan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın da güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesine dikkat

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 125, Sarıkamış'ta 97 ve Konaklı'da 83 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

4 kente sağanak uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulunuldu.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette ve kuvvetli esmesi bekleniyor.