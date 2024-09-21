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Türkiye
TRT Haber 21.09.2024 00:05

Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 7 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı.

Ülke genelinde sağanaklar devam ederken hafta sonu için tedbirli olunması istendi. İstanbul dahil 7 şiddetli yağmur bekleniyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklık azalıyor, yağışlı sistem geliyor

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların; Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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