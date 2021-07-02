Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 5 kente "sağanak" uyarısı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanaklı olacak.
Bu bölgelerde, su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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