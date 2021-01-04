Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Fırtınayla birlikte etkili olacak yağışların yarın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Muğla'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanakların, bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Manisa'ya fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa merkezi ile Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri, bu geceden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Gece sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın sabaha kadar kısa süreli fırtına ile beraber kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum oluşma riskine karşı tedbirli olunmasını istedi.

Aydın

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanakların yarın sabah saatlerine kadar kısa süreli fırtına ile beraber etkili olması bekleniyor.