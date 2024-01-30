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Türkiye
TRT Haber 30.01.2024 05:28

Meteoroloji'den 4 il için "sarı" uyarı

Meteoroloji, 4 kente sarı kod uyarısında bulundu. Balıkesir, İstanbul, Çanakkale ve İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 4 il için "sarı" uyarı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye için Uyarı Durumu" haritasında Balıkesir, İstanbul, Çanakkale ve İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul'da kuvvetli, gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor.  Yetkililer sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Balıkesir Çanakkale Hava Durumu İstanbul İzmir Meteoroloji Sağanak
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