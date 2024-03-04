Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın İzmir ve Aydın çevreleri ile Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'da il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), yer yer şiddetli (75-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Muğla için "turuncu" uyarı

Öte yandan Muğla'da yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.