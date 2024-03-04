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Türkiye
TRT Haber 04.03.2024 14:13

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yarın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'da çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın İzmir ve Aydın çevreleri ile Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'da il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), yer yer şiddetli (75-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Muğla için "turuncu" uyarı

Öte yandan Muğla'da yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

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Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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