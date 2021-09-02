Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 2 kente "kuvvetli yağış" uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Kastamonu ve Sinop için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini duyurdu.
Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Hava Durumu
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