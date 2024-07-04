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Türkiye
TRT Haber 04.07.2024 12:40

Meteoroloji'den 11 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller ile Manisa ve İzmir için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 11 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik ile Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güney ve batı ilçeleri, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji'den 11 il için 'sarı' kodlu uyarı

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