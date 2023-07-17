Açık 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.07.2023 16:58

Meteoroloji uyardı: Muğla ve Antalya 45 dereceyi bulacak

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıkladı. Antalya ve Muğla'nın bazı ilçelerinde termometreler 45 dereceyi görecek.

Meteoroloji uyardı: Muğla ve Antalya 45 dereceyi bulacak
[Fotoğraf: Getty Images]

Batı ve güney bölgelerindeki sıcak hava dalgası 19 Temmuz'dan itibaren tüm yurtta etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; Antalya'nın Aksu, Belek ve Serik ilçeleri ile Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinin 22 Temmuz'da 45 derece sıcaklığa ulaşacağı öngörülüyor.

Sıcak hava dalgası nedeni ile kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kalp hastaları sıcak havalarda sıvı ve mineral dengesine dikkat etmeli
Kalp hastaları sıcak havalarda sıvı ve mineral dengesine dikkat etmeli

ETİKETLER
Antalya Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Muğla
Sıradaki Haber
Uluslararası suç şebekesi çökertildi: Helikopterden 101 kilogram uyuşturucu attılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
BAE ile Japonya arasında 23 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı
17:30
Bakan Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği
17:23
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransız vatandaşı olduğunu kabul etti
16:58
ABD'den tahıl anlaşmasını durduran Rusya'ya tepki
16:39
Uluslararası suç şebekesi çökertildi: Helikopterden 101 kilogram uyuşturucu attılar
16:33
İzmir'de yıkılan düğün salonu duvarıyla ilgili 2 kişi gözaltında
Cilo Buzullarında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Cilo Buzullarında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Çanakkale'de 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'de 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ