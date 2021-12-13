Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Meteoroloji saat verdi: 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'ye kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji, 4 kente sarı uyarıda bulundu.
1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Yağışa karşı su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.
Etiketler: Meteoroloji Sel Ulaşım Yağış
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