Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.

Bölgede Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Iğdır genelinde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak beklenirken, batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek rüzgarın yağışlı yerlerde özellikle yağış anında kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ağrı'da sıfır, Kars'ta 2, Erzurum'da 4, Ardahan'da 5, Tunceli'de 6, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 11 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 21, Erzincan'da 19, Iğdır'da 16, Ağrı'da 15, Kars ile Erzurum'da 13 ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.