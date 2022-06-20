Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) June 20, 2022
⏰ Bugün öğleden sonra,
???? Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/gly3xG8psc
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Sıradaki Haber
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz