Bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Bugün öğleden sonra,



???? Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.



⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/gly3xG8psc