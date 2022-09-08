Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.

Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bölgede, yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda ekiplerin önlemleri sürüyor.

303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti. Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.