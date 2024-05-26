Mersin'de zincirleme kaza: 10 ölü, 39 yaralı

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Mersin’de zincirleme kaza meydana geldi. TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olay yerindeki son durumu @trthaber ekibi aktardı.https://t.co/11cKsT0qNL pic.twitter.com/IOxNDhzlU3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazayla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte üzücü bir kaza meydana geldiğini belirterek, "TAG Otoylu'ndaki kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum" dedi.

3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından kazayla ilgili paylaşım yaptı.

"Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkiinde TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası hepimizi derinden üzmüştür. Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Cevdet Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin TAG Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.