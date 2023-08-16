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Türkiye
AA 16.08.2023 06:15

Mersin'de zehir tacirlerine "şafak" operasyonu

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 68 ekip ve 260 polisin katıldığı operasyonda zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de zehir tacirlerine "şafak" operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mersin merkez ve ilçelerinde kimliği tespit edilen 35 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı.

Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 68 ekip ve 260 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpekleriyle adreslerdeki aramaları sürüyor.

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