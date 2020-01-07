Türkiye
Mersin'de su dolu menfeze devrilen otomobildeki bir kişi kayboldu07 Ocak 2020 Salı 10:09 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 10:40
Mersin'in Mut ilçesinde, su dolu menfeze devrilen otomobildeki bir kişi kayboldu.
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamayarak su dolu menfeze devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine giden jandarma ekiplerinin kanaldan çıkardığı Ali Büyükgüdük, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobilde Yunus Gök'ün de bulunduğu bilgisi üzerine kanalda arama yapan ekipler sonuç alamadı.
İş makinesiyle sudan çıkarılan araçta da Gök'ü bulamayan ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Yunus Gök su dolu menfez otomobil Mut Ali Büyükgüdük