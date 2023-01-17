Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otobüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 20 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda askeri personel taşıyan otobüs, önünde seyir halinde olan demir profil yüklü tıra çarptı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 20 kişinin de yaralandığı kazadan sonra otobüs çıkan yangında demir yığını haline dönüştü.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkiinde, tıra arkadan çarptı.
Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3 kişi öldü. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazaya ilişkin bilgi aldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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