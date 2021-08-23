Antalya’dan Gaziantep’e giden yolcu otobüsü, sabaha karşı Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi.

Otobüsteki 33 yolcu yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralıların hayati tehlikeleri yok

Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.