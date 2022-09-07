Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de orman yangını çıktı
[Fotograf: İHA]
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mersin Orman Orman Yangını
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