Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede 1 helikopter ve 20 arazöz çalışmasını sürdürürken rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşanıyor.
Söndürme çalışmaları için bölgeye ayrıca 3 helikopter ve 1 uçak daha sevk edildi.
Etiketler: Mersin Orman Yangını Yangın
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