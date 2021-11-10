Mersin'in Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede 1 helikopter ve 20 arazöz çalışmasını sürdürürken rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşanıyor.

Söndürme çalışmaları için bölgeye ayrıca 3 helikopter ve 1 uçak daha sevk edildi.