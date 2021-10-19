Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de makilik alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Orman İşletme Şefliği ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 11 arazözle karadan alevlere müdahale etti.
Yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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