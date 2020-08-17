Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin'in Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: orman yangını MersinSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:02
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