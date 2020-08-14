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Mersin'de araştırma enstitüsünde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün müdürlük kampüsündeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, atıl durumdaki hayvancılık bölümü deposuna ve çiçekçilik bölümü arazisine sıçradı.
Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma EnstitüsüSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 21:11
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